İslam hukukuna göre helal sayılmayan canlılar arasında görülen salyangoz konusundaki fikir, Diyanet tarafından şu şekilde aktarılmıştır;

İslâm âlimleri, Kur'ân ve hadislerde belirtilen hüküm ve ilkeler ışığında hangi hayvanların etinin helal veya haram olduğunu belirlemeye çalışmışlardır. Kara ve deniz hayvanları hakkında gerek Kur'ân-ı Kerîm gerekse hadis-i şeriflerde -bazıları dışında- bütün türler isim olarak zikredilmediğinden, bu hususta farklı hükümler ortaya çıkmıştır.

Bu bağlamda, bütün âlimlere göre balık türleri helaldir. Balık dışındaki ürünler, Hanefî âlimler tarafından helal kabul edilmemiştir (Kâsânî, Bedâi‘, 5/35). Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî âlimleri ise Maide sûresinin 96. âyetindeki “deniz avı” ifadesinin kapsamlı oluşu ve Hz. Peygamber’in, “Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir” ifadesine dayanarak, deniz ürünlerinin yenilmesi hususunda oldukça geniş bir yaklaşım ortaya koymuşlardır. Mâlikî ve Hanbelî âlimlere göre, deniz hayvanları prensip olarak helaldir. Ancak timsah gibi yırtıcı hayvanlar helal değildir (Kârâfî, ez-Zehîra, 4/96). Şâfiî mezhebinde ise aslen suda yaşadığı hâlde karada da yaşayabilen kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanı gibi hayvanlar habis ve zararlı oldukları için helal değildir. Bunların dışında kalan midye, kalamar, ıstakoz, karides gibi deniz ürünlerinin yenmesi ise helaldir (Remlî, Nihâyetu’l-Muhtac, 8/113,150-152).

SALYANGOZ YENİR Mİ?

Peki salyangoz yenir mi? Diyanet’in bu konudaki yorumu nedir? Salyangoz, diğer deniz hayvanlarına (örneğin balık) nazaran yenmesi doğru bulunmayan, günah kabul edilen ve caiz olmayan bir hayvandır. İslam alimleri ve din büyükleri, çeşitli hadislerde belirtilen hükümler özelinde hayvan etlerinden bazılarının haram olduğunu ifade etmiştir. Kur’an-ı Kerim ve hadislere bakıldığında bazı kara ve deniz hayvanlarının yenmesi doğru bulunmaz.

SALYANGOZ YEMEK ZARARLI MI?

Peki salyangoz yemek zararlı mı? Kalp, damar rahatsızlığı ve yüksek kolesterol problemi olanlar için ekstra bir risk faktörü yaratabilir. Özellikle bu kişilerin salyangoz tüketimi konusunda doktorlarına danışmalarında fayda vardır. Bahçe ortamından toplanan salyangozlar, özellikle risk grubundadır. Çünkü bu hayvanlarda menenjit bulaştıran çeşitli parazitler bulunabilir. Büyük Afrika salyangozu gibi egzotik türler de bilinçsiz bir şekilde tüketilirse insan vücudu için oldukça zararlı olabilir.