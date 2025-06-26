Salzburg - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası H grubu 3. maçında Real Madrid ve RB Salzburg karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde her iki takımında bir galibiyet ve bir beraberliği bulunuyor. Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Salzburg - Real Madrid maçının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Salzburg - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
Salzburg - Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Grup mücadelelerinde son maçlar oynanırken, son 16'ya yükselen takımlar netleşmeye başladı. Xabi Alonso yönetiminde yeni bir sayfa açan Real Madrid'de gözler milli yıldızımız Arda Güler'de olacak. Peki, "Salzburg - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte Salzburg - Real Madrid maçı tarihi ve saati...
RB SALZBURG - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
RB Salzburg - Real Madrid maçı 27 Haziran Cuma TSİ 04.00'te oynanacak.
RB SALZBURG - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası H grubu 3. karşılaşması Salzburg - Real Madrid maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli oyuncu Arda Güler'in, Salzburg karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Garcia, Huijsen, Gonzalo, Asencio, Bellingham, Valverde, Tchouameni, Vinicius, Arda Güler
Salzburg: Zawieschitzky, Rasmussen, Kratzig, Lainer, Gadou, Diabate, Bidstrup, Nene, Onisiwo, Baidoo, Gloukh