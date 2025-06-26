Salzburg - Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Grup mücadelelerinde son maçlar oynanırken, son 16'ya yükselen takımlar netleşmeye başladı. Xabi Alonso yönetiminde yeni bir sayfa açan Real Madrid'de gözler milli yıldızımız Arda Güler'de olacak. Peki, "Salzburg - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte Salzburg - Real Madrid maçı tarihi ve saati...