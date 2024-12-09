Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde tutsaklar serbest bırakıldı

Suriye'de muhalifler tarafından devrilen Esad rejiminin başkent Şam'da bulunan işkenceleriyle ünlü Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsaklar serbrest bırakıldı.

Hapishanenin yer altında da katlarının olduğunu tespit eden muhalifler, buradaki mahkumları da kurtarmak için çalışma başlattı.

HAPİSHANEDE DEMİRDEN YAPILMIŞ İNFAZ PRESİ MAKİNESİ BULUNDU

Devrik Esad rejiminin işkenceleriyle özdeşleşen Sednaya Hapishanesi'nde demirden yapılmış infaz makinesi presi bulundu.