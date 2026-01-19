Habertürk
        Haberler Dünya Şam yönetimi, anlaşma kapsamında Fırat Nehri'nin doğusundaki toprakları çatışma yaşanmadan devralıyor | Dış Haberler

        Şam yönetimi, anlaşma kapsamında Fırat Nehri'nin doğusundaki toprakları çatışma yaşanmadan devralıyor

        Suriye ordusu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka bölgesinden Türkiye sınırına uzanan toprakları çatışmasız şekilde devralmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 12:57 Güncelleme: 19.01.2026 - 13:40
        Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin doğusuna geçiyor
        Suriye ordusunun sabah saatlerinde Münbiç'in güneydoğusundaki Tişrin Barajı'nı devralmasının ardından bu bölgeden Fırah Nehri'nin karşısına geçen birlikler, Ayn el-Arab ile Rakka kent merkezi arasındaki sahaya ilerliyor.

        Suriye ordusunun ilerlediği bir başka nokta ise Fırat Nehri'nin doğusunda ve Rakka'nın kuzeyinde yer alan Ayn İsa beldesi kavşağı olarak öne çıkıyor. Buradaki güçler de çatışma yaşanmaksızın Ayn el-Arab bölgesinin güney kesimlerindeki toprakları devralıyor.

        Suriye güçleri, anlaşma kapsamında bu sabah itibarıyla çatışma olmaksızın Ayn İsa beldesine hakim oldu.

        Üçüncü ilerleme hattı ise Rakka merkezden, Tel Abyad-Rasulayn hattına doğru çatışma yaşanmaksınız tamamlandı.

        Birlikler Deyrizor'a giriyor

        Suriye İçişleri Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında ordu birliklerinin Deyrizor ilinin doğu kırsalına girmeye başladığını duyurdu.

        Bakanlığın konuya ilişkin açıklaması, Suriye resmi haber ajansı SANA'da yayımlandı.

        Açıklamada, "Birliklerimiz tüm belde ve köylerde düzenli şekilde konuşlanmayı hedefleyen bir plan kapsamında Deyrizor ilinin doğu kırsalına girmeye başladı." ifadesi kullanıldı.

        Bakanlık açıklamasında, bu adımın sivilleri, kamu ve özel mülkiyeti korumayı ve bölgede güvenlik ile istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı güvenlik planıyla uyumlu şekilde atıldığı kaydedildi.

        Anlaşma kapsamında, örgüt Rakka ve Deyrizor illerinden tamamen çıkmayı kabul ettiğini teyit etmişti.

        Dün akşam varılan anlaşma öncesinde Suriye ordusu, M4 kara yolu üzerindeki Ayn İsa beldesine hakim olarak Ayn el-Arab ile Haseke arasındaki kara yolu bağlantısına hakim olmuştu.

