Samar Dadgar'dan, Özcan Deniz'e: Hayatımı tamamladın

"KİMSE BENDEN BUNU BEKLEMİYORDU"

"Bunu seçerken herkesi şaşırttım. Kimse benden bu kadar sade bir gelinlik beklemiyordu. Tüllü, tüylü, kabarık bir şeyler bekledi herkes. Ama hayalimdeki gelinlik buydu"