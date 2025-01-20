Samar Dadgar'dan, Özcan Deniz'e: Hayatımı tamamladın
Samar Dadgar, oyuncu eşi Özcan Deniz ile 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı; "İkinci evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım"
2019 yılında Feyza Aktan ile evliliğini sonlandıran ünlü sanatçı Özcan Deniz, bir süre sonra İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlamış ve çift, 2023 yılında nikah masasına oturmuştu.
Evliliklerinde ikinci yılı geride bırakan Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımlarla yıl dönümünü kutladı.
Dadgar, eşi Özcan Deniz ile düğünlerinden özel kareleri sevenleriyle buluşturdu.
Paylaşımında, "2'nci evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni çok seviyorum ve birlikte paylaştığımız her an için minnettarım. Hayatımı tamamladın" ifadelerine yer verdi.
Dadgar, Ardından başka bir paylaşımında, "Seni çok seviyorum, Hâlâ ilk günkü gibi" diyerek duygularını bir kez daha dile getirdi.
Samar Dadgar, düğün günü tercih ettiği gelinliğiyle ilgili de ilginç bir itirafta bulundu. Sosyal medyada yaptığı gelinlikli paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"KİMSE BENDEN BUNU BEKLEMİYORDU"
"Bunu seçerken herkesi şaşırttım. Kimse benden bu kadar sade bir gelinlik beklemiyordu. Tüllü, tüylü, kabarık bir şeyler bekledi herkes. Ama hayalimdeki gelinlik buydu"
Samar Dadgar, romantik bir paylaşımda bulunarak, "Lafın kısası, iyi ki yolumuz kesişti. İyi ki sen, her günün her anı seni daha da çok seviyorum. Yan yana, el ele, diz dize ömür boyu" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram