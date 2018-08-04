Sampaio Correa - Criciuma maçı rakamları

Brezilya Serie B maçında Sampaio Correa ile Criciuma, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:00. Maç öncesi Sampaio Correa 16 puanla 19. sırada, Criciuma 20 puanla 17. sırada bulunuyor. Sampaio Correa son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Criciuma, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 430 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sampaio Correa kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Criciuma sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Sampaio Correa son haftadaki Luverdense müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Criciuma ise Vila Nova maçında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Sampaio Correa, 12 gol attı ve 11 gol yedi.

Criciuma, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Criciuma 7 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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