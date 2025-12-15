Şampiyon motosikletçi Özgür Çapacı trafik kazasında hayatını kaybetti

Ödemişli motosiklet tutkunu 42 yaşındaki Özgür Çapacı, dün İzmir'in Bayındır ilçesinde geçirdiği trafik kazazında yaşamını yitirdi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

İHA'nın haberine göre kaza; dün akşam İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana geldi. Özgür Çapacı (42), kullanmış olduğu motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Çapacı, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUKLARI BULUNAN BİR İSİMDİ

Profesyonel motor sporlarıyla ilgilenen, Türkiye şampiyonlukları bulunan motosiklet tutkunu Özgür Çapacı'nın, sporcu kimliğinin yanı sıra esnaf kişiliği, yardımseverliği ve mütevazı duruşuyla memleketi Ödemiş’te sevilen bir isim olduğu öğrenildi.

VEFATI BÜYÜK ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

Çapacı’nın vefatı, ailesi, yakınları ve motosiklet camiasında büyük üzüntüye neden oldu.