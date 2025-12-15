Habertürk
        Şampiyon motosikletçi Özgür Çapacı trafik kazasında hayatını kaybetti

        Şampiyon motosikletçi Özgür Çapacı trafik kazasında hayatını kaybetti

        İzmir'de acı bir kayıp meydana geldi. Ödemişli motosiklet tutkunu 42 yaşındaki Özgür Çapacı, dün İzmir'in Bayındır ilçesinde trafik kazası geçirdi. Çapacı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 11:34 Güncelleme: 15.12.2025 - 11:34
        Ödemişli motosiklet tutkunu 42 yaşındaki Özgür Çapacı, dün İzmir'in Bayındır ilçesinde geçirdiği trafik kazazında yaşamını yitirdi.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        İHA'nın haberine göre kaza; dün akşam İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana geldi. Özgür Çapacı (42), kullanmış olduğu motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Çapacı, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        TÜRKİYE ŞAMPİYONLUKLARI BULUNAN BİR İSİMDİ

        Profesyonel motor sporlarıyla ilgilenen, Türkiye şampiyonlukları bulunan motosiklet tutkunu Özgür Çapacı'nın, sporcu kimliğinin yanı sıra esnaf kişiliği, yardımseverliği ve mütevazı duruşuyla memleketi Ödemiş’te sevilen bir isim olduğu öğrenildi.

        VEFATI BÜYÜK ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

        Çapacı’nın vefatı, ailesi, yakınları ve motosiklet camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
