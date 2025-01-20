Atletico Madrid- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi grup aşaması 7. hafta maçında Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Diego Simeone yönetiminde 4 galibiyet 2 mağlübiyet alan Atletico Madrid 12 puanla 11. sırada yer alıyor. Öte yandan 4 galibiyet 1'er beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Bayer Leverkusen 13 puanla 4. basamakta bulunuyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Atletico Madrid- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen karşılaşacak. Metropolitano'da oynanacak karşılaşmada her iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Zorlu müsabakayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Atletico Madrid- Bayer Leverkusen maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın merak edilen detayları ve muhtemel 11'leri...
ATLETİCO MADRİD- BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN?
Atletico Madrid- Bayer Leverkusen maçı 21 Ocak Salı (yarın) 23.00'te oynanacak.
ATLETİCO MADRİD- BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Metropolitano'da oynanacak kritik mücadele tabii spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.
ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen toplamda 10 kez karşı karşıya geldi. Maçların 3'ü Atletico Madrid'in üstünlüğüyle sonuçlanırken, 3 müsabakadan Alman ekibi galip ayrıldı. Aralarında oynanan 4 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.
ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11
Oblak, Llorente, Normand, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Correa, Lino, Griezmann, Alvarez
BAYER LEVERKUSEN MUHTEMEL 11
Hradecky, Arthur, Tah, Tapsoba, Grimaldo, Andrich, Xhaka, Tella, Wirtz, Terrier, Schick