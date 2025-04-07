Bayern Münih- İnter maçına sayılı saatler kaldı. Play off turunda Celtic, son 16 turunda ise Bayer Leverkusen'i eleyen Bayern Münih, çeyrek finale ulaştı. Öte yandan ilk sekizde bitirdiği için play off oynamadan son 16'ya yükselen İnter, Feynoord'u eledi. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya ilişkşin araştırmalar hız kazandı. Peki, Bayern Münih- İnter maçı ne zaman ve hangi kanalda?