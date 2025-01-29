Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Haftanın en dikkat çeken maçlardan biri ise Juventus ile Benfica arasında oynanacak. İtalyan ekibi play off turuna kalmayı garantiledi. Öte yandan Benfica'nın durumu henüz netlik kazanmadığından sahaya puan ve puanlar için çıkacak. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, Juventus- Benfica maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...