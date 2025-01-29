Juventus- Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde bugün 8. hafta maçları oynanacak. Bu kapsamda Juventus, Benfica'yı konuk edecek. İtalyan ekibi, oynadığı 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik alırken, 1 karşılaşmada yenilgiyle sahadan ayrıldı ve 12 puanla 17. sırada yer aldı. Öte yandan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 10 puan toplayan Benfica, 21. basamakta bulundu. Mücadelenin başlama saatinin yaklaşmasıyla milli oyuncularımız Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'nun maçta oynayıp oynamayacağı araştırmaları hız kazandı. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Juventus- Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Haftanın en dikkat çeken maçlardan biri ise Juventus ile Benfica arasında oynanacak. İtalyan ekibi play off turuna kalmayı garantiledi. Öte yandan Benfica'nın durumu henüz netlik kazanmadığından sahaya puan ve puanlar için çıkacak. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, Juventus- Benfica maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...
JUVENTUS- BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?
Juventus- Benfica maçı 29 Ocak Çarşamba (bugün) 23.00'te oynanacak.
JUVENTUS- BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Stadium'da oynanacak kritik mücadele tabii spor'dan canlı yayınlanacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU VE KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
İki takımında vazgeçilmez oyuncuları haline gelen milli yıldızlarımızın, Juventus- Benfica mücadelesinde ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Juventus ile Benfica Avrupa arenasında toplamda 8 kez karşı karşıya geldi. Karşılaşmaların 6'sı Portekiz ekibinin üstünlüğüyle sonuçlanırken, 1 mücadeleyi Juventus kazandı. Aralarında oynanan 1 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
JUVENTUS MUHTEMEL 11
Mi Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Koopmeiners, Kenan, Vlahovic