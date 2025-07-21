UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, direkt lig etabından başlayacak. Fenerbahçe ise 3. eleme turu ve play-off turunda rakiplerini elemesi halinde Şampiyonlar Ligi lig etabında yer alacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu 22 Temmuz Salı günü (yarın) oynanacak maçlarla başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları 22 Temmuz Salı günü (yarın) başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 2. eleme turu ilk maçları, yarın ve 23 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.
Karşılaşmaların rövanşları ise 29-30 Temmuz'da oynanacak.
Ligde 2. eleme turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
22 TEMMUZ SALI:
18.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan)
19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan)
19.00 Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan)
20.00 RFS (Letonya) - Malmö (İsveç)
20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
20.00 Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova)
20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)
21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya)
21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek)
21.30 Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda)
21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan)
21.45 Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan)
23 TEMMUZ ÇARŞAMBA:
20.00 Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya)
21.45 Shelbourne (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)