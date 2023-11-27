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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 5. hafta heyecanı, 28 Kasım Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:31 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:31
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        Devler Ligi'nde 5. hafta heyecanı
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının 5. haftasında, 28 Kasım Salı ve 29 Kasım Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.

        Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te konuk edecek.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:

        28 Kasım Salı:

        20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)

        20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)

        23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

        23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)

        23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)

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        23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)

        23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

        23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)

        29 Kasım Çarşamba:

        20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)

        20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)

        23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)

        23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)

        23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

        23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)

        23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)

        23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)

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