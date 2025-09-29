Habertürk
        Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor! - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, 30 Eylül'de (yarın) oynanacak maçlarla açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 14:04 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:04
        Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta müsabakaları, 30 Eylül ve 1 Ekim'de oynanacak.

        Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İngiliz ekibi Liverpool'u ağırlayacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:

        30 Eylül Salı (Yarın):

        19.45 Atalanta-Club Brugge

        19.45 Kairat-Real Madrid

        22.00 Inter-Slavia Prag

        22.00 Chelsea-Benfica

        22.00 Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt

        22.00 Bodo/Glimt-Tottenham

        22.00 Olimpik Marsilya-Ajax

        22.00 Galatasaray-Liverpool

        22.00 Pafos-Bayern Münih

        1 Ekim Çarşamba:

        19.45 Union Saint-Gilloise-Newcastle United

        19.45 Karabağ-Kopenhag

        22.00 Arsenal-Olympiakos

        22.00 Bayer Leverkusen-PSV

        22.00 Villareal-Juventus

        22.00 Napoli-Sporting Lizbon

        22.00 Monaco-Manchester City

        22.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao

        22.00 Barcelona-Paris Saint-Germain

