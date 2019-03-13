Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performansla İtalyan ekibi Juventus'u çeyrek finale taşıyan Cristiano Ronaldo, geceye damgasını vurdu. İspanya'da 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Atletico Madrid'i ağırlayan Juventus, sezon başında 117 milyon avro bonservisle renklerine bağladığı Ronaldo'nun 27, 49 ve 86. dakikalardaki golleriyle tur biletini aldı.
MESSİ'YE ORTAK OLDU!
Avrupa'nın en zor gol yiyen takımlarından biri olarak gösterilen Atletico Madrid'in ağlarını üç kez havalandıran 34 yaşındaki Ronaldo, "Devler Ligi"nin en çok "hat-trick" yapan futbolcuları listesinde 8 kezle zirvede yer alan Lionel Messi'nin rekoruna ortak oldu!
Rekabetleriyle modern futbola damga vuran Ronaldo ve Messi, turnuvada en çok "hat-trick" yapan futbolcular listesinde açık ara önde yer alıyor. Bu iki futbolcuyu üçer "hat-trick"le Filippo Inzaghi, Mario Gomez ve Luiz Adriano takip ediyor.
REKOR ELİNDE!
Şampiyonlar Ligi eleme turlarında, grup maçlarından daha fazla rakip fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo, bu etaplarda en fazla gol atan futbolcu rekorunu elinde bulunduruyor.
Grup aşamasında Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 83 maçta 61 gol atan Portekizli yıldız, bu alandaki performansını eleme turlarında daha üst seviyeye taşıdı. Eleme turlarında 77 mücadelede forma şansı bulan Ronaldo, 63 golle oynadığı takımların başarısına katkıda bulundu.
TEK BAŞINA YETİYOR!
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi kariyerinde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'den daha fazla gol atma başarısı gösterdi.
124 golle organizasyonun en fazla gol atan futbolcular listesinde zirvede yer alan Portekizli yıldız, bugüne kadar turnuvada 118 gol kaydeden Atletico Madrid'i geride bıraktı.
30'UNDAN SONRA AÇILDI!
Kariyerinde 5 kez Ballon d'Or ödülünü kazanan, 5 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa sevinci yaşayan Ronaldo, 30 yaşından sonra attığı gollerle bu alanda çok sayıda önemli ismi geride bıraktı.
34 yaşındaki Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 30 yaşından sonra 51 gol atarken, Zlatan İbrahimoviç 24, Didier Drogba 23, Filippo Inzaghi 19 golle bu futbolcuyu izledi.
HER YERDE RONALDO!
Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ve deplasmanda oynadığı maçlarda en fazla skor üreten futbolcu unvanını elinde bulunduruyor. Portekizli yıldız, iç saha maçlarında 65, deplasmanda ise 55 golle rekor kırdı.
Manchester United formasıyla 2, Real Madrid'de oynadığı dönemde 10 frikik golü atan Ronaldo, turnuvada frikikten en çok skor üreten isim olarak da öne çıktı.
EN ÇOK GOL ATAN DA O!
Real Madrid formasıyla bu kulvarda 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor.
Listenin ikinci sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor.
ALLEGRİ NELER SÖYLEDİ?
Teknik direktör Massimiliano Allegri yıldız futbolcusunun kalitesini bu sözlerle vurguladı:
“Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'ni 1 golle tamamlaması çok garip olurdu. Bu maçta çok iyi oynadı ve goller attı. Taraftarımız muhteşemdi, sürekli takımı ittiler. Takım da futbolseverlere harika bir futbol gecesi yaşadı. Eğer bu oyunla elenseydik çok yazık olurdu. Biz Şampiyonlar Ligi'nde favori değiliz, sadece bu kupayı kazanmak için mücadele eden takımlardan biriyiz.“
Juventus, internet sitesinde sosyal medya hesaplarında "Geri dönüş tamamlandı" mesajını kullandı. Soyunma odasındaki galibiyet pozu da "Biz Juventus'uz" diye paylaşıldı.
Bu görkemli galibiyet ve geri dönüş, İtalya'da manşetleri de süsledi.
Ronaldo'nun fotoğrafını Corriere Dello Sport "Canavarca", Tuttosport "Marslı" başlıklarıyla verdi. İspanya'da AS Gazetesi "Şampiyonların Kralı" manşetini kullandı.
RONALDO'NUN SÖZLERİ:
"Gerçekten özel bir gece olması gerekiyordu ve öyle oldu. Henüz kupayı kazanmadık evet ama böyle devam edersek gurur duymamız için birçok nedenimiz var ve doğru yoldayız."
"Juventus beni bunun için transfer etti. Ben de elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Büyülü bir geceydi. Zor bir takımla oynadık ama onlara büyük bir kulüp olduğumuzu gösterdik. Adım adım ilerliyoruz."
"YAŞAYAN FUTBOL TANRISI"
Manchester United efsanesi eski futbolcu Rio Ferdinand, Atletico Madrid maçında devleşen Cristiano Ronaldo'ya övgüler yağdırdı. Ferdinand, Portekizli yıldızı 'yaşayan futbol tanrısı' olarak nitelendirdi.
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