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“Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'ni 1 golle tamamlaması çok garip olurdu. Bu maçta çok iyi oynadı ve goller attı. Taraftarımız muhteşemdi, sürekli takımı ittiler. Takım da futbolseverlere harika bir futbol gecesi yaşadı. Eğer bu oyunla elenseydik çok yazık olurdu. Biz Şampiyonlar Ligi'nde favori değiliz, sadece bu kupayı kazanmak için mücadele eden takımlardan biriyiz.“