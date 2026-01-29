UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması sona erdi. Son hafta maçında Manchester City’e 2-0 mağlup olan Galatasaray, lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlandı. Buna göre sarı-kırmızılılar, yoluna play-off turundan devam edecek. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. Kura için geri sayıma geçen futbolseverler ise ‘’2026 Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kimler? İşte yanıtı!