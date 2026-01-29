Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması tamamlandı. Lig etabının sona ermesinin ardından puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi. 9 ile 24'üncü sırada yer alan ekipler ise adlarını play-off aşamasına yazdırdı. Organizasyondaki tek temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasını 20. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı. Peki, 2026 Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? İşte, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması sona erdi. Son hafta maçında Manchester City’e 2-0 mağlup olan Galatasaray, lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlandı. Buna göre sarı-kırmızılılar, yoluna play-off turundan devam edecek. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. Kura için geri sayıma geçen futbolseverler ise ‘’2026 Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kimler? İşte yanıtı!
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta sonunda lig aşaması tamamlandı. Galatasaray, lig aşamasını topladığı 10 puanla 20. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı.
Galatasaray’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri Juventus veya Atletico Madrid oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OF TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turu kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak kura, TSİ 14.00'te başlayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OF TURU KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekiminin TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
Yayın kanalı ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
GALATASARAY'IN PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Galatasaray’ın son 16 play-off turundaki ilk maçı, 17 ya da 18 Şubat'ta İstanbul'da, rövanş maçı ise 24 ya da 25 Şubat'ta oynanacak.
TUR ATLAYAN TAKIMLAR
Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.
Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Olimpik Marsilya, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kairat, Avrupa defterini kapattı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat
Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart
Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan
Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs (Budapeşte)