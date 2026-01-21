Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Şampiyonlar Ligi puan durumu 2026 | Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?

        Şampiyonlar Ligi puan durumu: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kaçıncı sırada?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Galatasaray, Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik skorla sonuçlandı. Oynanan karşılaşmanın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sıralaması taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var?" İşte Şampiyonlar Ligi puan güncel durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 23:51 Güncelleme: 22.01.2026 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. 7 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar 10 puan elde etti. Sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta 28 Ocak tarihinde Manchester City'e konuk olacak. 7. hafta mücadelelerinin ardından oluşan puan durumu ve Galatasaray'ın kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu. Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?" İşte detaylar...

        2

        GALATASARAY'IN KAÇ PUANI VAR?

        Galatasaray, Atletico Madrid ile sahasında 1-1 berabare kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk beraberliğini alan Galatasaray puanını 10'a yüksellti.

        3

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

        Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 10 puan ile an itibarıyla 17. sırada yer alıyor.

        4

        GALATASARAY FİKSTÜRÜ

        İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:

        28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

        5

        ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        "İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum!"
        "İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum!"
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        "G.Saray 'platin' değerinde 2 puan bıraktı"
        "G.Saray 'platin' değerinde 2 puan bıraktı"
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Çoban Dron'a dur dedi
        Çoban Dron'a dur dedi
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?