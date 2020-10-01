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HaberlerFutbolŞampiyonlar LigiBaşakşehir kura çekimi CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir’in rakipleri belli oluyor!
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Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir’in rakipleri belli oluyor

Geçen sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden Başakşehir'in rakipleri bugün belli oluyor. TSİ 18.00'de İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan kura çekiminde temsilcimiz turuncu-lacivertliler, son torbada yer alıyor

Başakşehir kura çekimi CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir’in rakipleri belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi bugün yapılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda gruplar, TSİ 18.00'de İsviçre devlet televizyonu RTS'nin Cenevre kentindeki stüdyolarında gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli oluyor.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. 20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Play-off rövanş karşılaşmalarının ardından son şeklini alacak torbaların dağılımı şöyle:

1. Torba: Bayern Münih (Almanya),Real Madrid, Sevilla (İspanya),Liverpool (İngiltere),Juventus (İtalya),Paris Saint-Germain (Fransa),Zenit (Rusya),Porto (Portekiz).

2. Torba: Barcelona, Atletico Madrid (İspanya),Manchester City, Manchester United, Chelsea (İngiltere),Shakhtar Donetsk (Ukrayna),Borussia Dortmund (Almanya),Ajax (Hollanda).

3. Torba: Dinamo Kiev (Ukrayna),Leipzig (Almanya),Inter, Lazio, Atalanta (İtalya),Olympiakos (Yunanistan),Salzburg (Avusturya),Krasnodar (Rusya)

4. Torba:BAŞAKŞEHİR, Lokomotiv Moskova (Rusya),Olympique Marsilya, Rennes (Fransa),Club Brugge (Belçika),Borussia Mönchengladbach (Almanya),Ferencvaros (Macaristan),FC Midtjylland (Danimarka)

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