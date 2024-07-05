'Şampiyonlar-Satrancın Gizemli Taşları' oyuncuları bir araya geldi

SADECE ÇOCUKLAR İÇİN DEĞİL!

Film hakkında görüşleri sorulan oyunculardan Erdal Özyağcılar; "Senaryoyu okuduğum zaman çok şaşırdım çünkü hem gerçek bir dünya hem de anime bir dünya var. Umarım film beğenilir ve bundan sonra da buna benzerleri çekilir" dedi. Büşra Pekin, "Satranç karakterlerinin animasyona nasıl dönüşeceğini gördükten sonra çok mutlu oldum. Bir çocuk filmi olduğunu söylüyoruz ama aslında herkese hitap ediyor" ifadelerini kullandı.