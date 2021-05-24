Lille, Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'in önünde şampiyonluğa ulaştı!
Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Mustafa Kapı ve Burak Yılmaz'ın takımı Lille, son hafta maçında Angers'i deplasmanda 2-1 yenerek şampiyon oldu.
10. dakikada Jonathan David, Lille'i öne geçirdi. 45+1'de kazanılan penaltıda topun başına Burak Yılmaz geçti. Kral, farkı 2'ye çıkardı.
Angers son dakikada golü bulsa da sonuç değişmedi. Lille sahadan 2-1 galip ayrıldı.
2. sırada bulundan PSG'nin de maçını kazanmasına rağmen Lille, 1 puan önde zirvedeki yerini koruyarak zafere ulaştı.
Lille, 1945/1946, 1953/1954 ve 2010/2011'den sonra 4. kez şampiyon oldu.
https://twitter.com/HTSpor/status/1396573434809929732
— LOSC (@losclive) May 23, 2021
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