Samsun Seçim Sonuçları 2023: Samsun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Samsun başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Samsun Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Samsun seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Samsun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Samsun Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 86.30 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 08:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Samsun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 570.063 oyla yüzde 65.34 - Kemal Kılıçdaroğlu: 302.436 oyla yüzde 34.66 aldı.

Samsun 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 570.063 oyla yüzde 65.34

Kemal Kılıçdaroğlu: 302.436 oyla yüzde 34.66

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 555.696 oyla yüzde 62.02 - Kemal Kılıçdaroğlu: 281.961 oyla yüzde 31.47 oy oranı elde etmişti.

