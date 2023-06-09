Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik
ABONE OL

Samsun'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve 12 yaşındaki çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Caner Karagöz, tutuklandı

Samsun'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı
AA

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 19 Mayıs ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi adına Karagöl Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre, adreste yapılan aramalarda 521 gram kubar esrar, 322 adet sentetik ecza, 40 adet uyuşturucu hap, 58 kök ekili vaziyette kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4.15 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet sustalı bıçak, 11 adet 9 mm. fişek, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 3 adet av tüfeği kartuşu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 650 TL para ele geçirildi.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇLUSU UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANDI

Olayla ilgili 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ve 12 yaşındaki çocuğa nitelikli cinsel istismar suçlarından hakkında kesinleşmiş 21 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası bulunan Caner Karagöz ve arkadaşı Ö.K., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Caner Karagöz çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2023 AÖL sınavları ne zaman? MEB takvimi ile AÖL 3. dönem sınavları nasıl yapılacak, online mı olacak?
GÜNDEM AÖL 3. dönem sınav tarihleri
Yeni resimli cuma mesajları 2023: Ayetli, kısa, en güzel Hayırlı Cumalar mesajları ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri
GÜNDEM En güzel cuma mesajları ve sözleri
MSB'den kritik açıklama geldi! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, son ödeme tarihi ne zaman?
GÜNDEM MSB'den açıklama geldi! Bedelli askerlik...
Babalar Günü ne zaman ve ayın kaçında? 2023 Babalar Günü tarihi ne ve kaç gün kaldı?
GÜNDEM Babalar günü ne zaman, kaç gün kaldı?
Temmuz memur maaş zammı hesaplama: 2023 En düşük memur maaşı ne kadar, kaç para olacak, memur maaşı ne zaman belli olur?
GÜNDEM Temmuz memur zammı hesaplama
Vergisiz iPhone fiyatları 2023: Öğrencilere ÖTV'siz vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Vergisiz telefon müjdesi! İşte iPhone fiyatları
Motorin ve benzine büyük zam! Son dakika: 9 Haziran 2023 akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç para olacak?
GÜNDEM Araç sahipleri dikkat: Çifte zam!
Torba yasanın maddeleri 2023: Torba yasa maddeleri ve içeriğinde neler var? Yeni torba yasada EYT staj mağdurları ve sicil affı var mı?
GÜNDEM Torba yasa Resmi Gazete'de! İşte maddeleri
THY Emlak Konut kura çekimi tarihi 2023: THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura sonucu sorgulama ekranı
GÜNDEM THY Emlak Konut kura çekim tarihi
Temmuz Asgari ücret ara zammı : 2023 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak, asgari ücret ne zaman belli olacak?
GÜNDEM Asgari ücret zammında son durum! İşte öne çıkan rakam

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.