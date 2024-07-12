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        Haberler Gündem Samsun'da 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı - Güncel haberler

        Samsun'da 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 20:21 Güncelleme: 12.07.2024 - 20:21
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        4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, B.K'nin temin ettiği uyuşturucuyu piyasaya sürmek istediği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreste yapılan aramada 4 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar kenevir tohumu ele geçirdi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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