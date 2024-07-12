Samsun'da 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, B.K'nin temin ettiği uyuşturucuyu piyasaya sürmek istediği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreste yapılan aramada 4 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar kenevir tohumu ele geçirdi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.