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Samsun'da akrabaların silahlı kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı

Samsun'da akrabaların silahlı kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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AA

Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi’nde Şakir S, oğlu Serhat S. ve Serhat S'nin kayınbiraderi Murat Y. arasında tartışma çıktı. Alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki grup birbirine silahla ateş etmeye başladı.

Çatışmada ağır yaralanan Serhat S. kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. AA'nın haberine göre; yaralılardan Şakir S'nin tedavisi Çarşamba Devlet Hastanesi’nde devam ederken, ağır yaralanan Murat Y. ise buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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