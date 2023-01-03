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Samsun'da bazı öğrenciler gıda zehirlenmesi iddiasıyla eylem yaptı

Samsun’da KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan bir grup öğrenci, gıda zehirlenmesi iddiaları nedeniyle eylem yaptı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu yurdun sık sık denetlendiği, konunun yakından takip edildiği belirtildi

Samsun'da bazı öğrenciler gıda zehirlenmesi iddiasıyla eylem yaptı
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AA

Samsun Valiliği, KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdunda kalan bazı öğrencilerin ishal ve mide bulantısıyla hastaneye kaldırılmaları üzerine başlayan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.

AA'nın haberien göre; Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yurdun sık sık denetlendiği belirtilerek, "KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki yemekhane ve kantin işletmesi belirli aralıklarla denetlenmektedir. Son iki ay içerisinde 11.11.2022 ve 23.12.2022 tarihlerinde denetlenmiş olup, bu denetimlerde herhangi bir eksiklik ve aksaklık tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Bazı öğrencilerde ishal ve mide bulantısı görülmesi üzerine yemeklerden numune alındığı kaydedilen açıklamada, "30-31 Aralık 2022 tarihlerinde bazı öğrencilerimizin ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye götürülmesi üzerine 30-31 Aralık 2022 ile 01 Ocak 2023 günlerinde çıkarılan yemeklere ait numuneler İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne tahlile gönderilmiştir. Konu Valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." değerlendirmesinde bulunuldu.

BİR GRUP ERKEK ÖĞRENCİ GÖSTERİ YAPTI

Öte yandan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu önünde toplanan bir grup öğrenci gıda zehirlenmeleri iddiaları nedeniyle gösteri yaptı.

Öğrencilerden Endüstri Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Kağan Yaldır, yemeklerden memnun olmadıklarını ifade ederek, "Yemeklerde lezzet aramıyoruz, karnımız doysun diye yemek yiyoruz. Buradaki arkadaşlarım hastalanmaya başladı. Yemeklerin düzeltilmesini istiyoruz." dedi.

Grafik Tasarım Bölümü birinci sınıf öğrencisi Emre Kaya ise yemeklerin hijyen açısından sıkıntılı olduğunu, arkadaşlarının zehirlenme olayı sonrasında ise artık yemekhanede yemek istemediklerini söyledi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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