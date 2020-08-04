İHA

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bakican Dumanoğlu yönetimindeki 55 EZ 412 plakalı otomobil ile Murat Ergin idaresindeki 06 AH 901 plakalı otomobil çarpıştı.

İHA'nın haberine göre; kazada araç sürücüleri Bakican Dumanoğlu ve Murat Ergin ile Tarık Köse, Arife Gül, Yağmur Köksal, Nurdan Ergin ve Meral Ergin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.