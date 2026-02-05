Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 18:45 Güncelleme: 05.02.2026 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 29 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) sigara, 28 bin 850 sigara sarma kağıdı, 51 kilogram tütün, 3 manuel sigara sarma makinesi ile 2 otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayseri'de trafikte yol verme kavgası kamerada: 3 gözaltı

        Kayseri'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada şüphelilerden birinin 'Çıkar silahı sık lan şuna' dediği duyuldu.

        #HABER
        #Samsun
        #samsun haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"