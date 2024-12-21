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        Haberler Gündem Samsun'da korkunç cinayet! - Güncel haberler

        Samsun'da korkunç cinayet!

        Olay, Samsun'da meydana geldi. Samsun'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir genç sevgilisinin annesini hayattan kopardı. Sonrada zavallı kadının otomobiliyle kaçmaya kalktı. Yakalanacağını anlayınca da katil kendi canına kıydı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 20:37 Güncelleme: 21.12.2024 - 20:37
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        Samsun'da korkunç cinayet!
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        Olay, Samsun'da meydana geldi.

        Samsun'da kan donduran bir olay yaşandı.

        Bir genç sevgilisinin annesini hayattan kopardı.

        Sonrada zavallı kadının otomobiliyle kaçmaya kalktı.

        Yakalanacağını anlayınca da katil kendi canına kıydı.

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