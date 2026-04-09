Samsun'da masaj salonuna fuhuş baskını
Samsun'da bir masaj salonuna düzenlenen denetimde, iş yerinde para karşılığı fuhuş yapıldığı belirlendi. Masöz S.B.N.Ç. ile iş yerinin mesul müdürü S.Q., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, S.Q. hakkında fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından adli işlem başlatıldı
Giriş: 09.04.2026 - 14:50
Samsun'un Atakum ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş baskınında 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.
FUHUŞ YAPILDIĞI ÖĞRENİLDİ
İHA'daki habere göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş ile mücadele kapsamında Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde iş yeri içerisinde para karşılığı fuhuş yapıldığı belirlendi.
DAHA 19 YAŞINDA
Yapılan incelemelerde, iş yerinde masöz olarak çalışan S.B.N.Ç. (19) isimli şüphelinin para karşılığında fuhuş yaptığı tespit edildi.
2 KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
İş yerinde bulunan S.B.N.Ç. ile S.Q. (40) ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İş yerinin mesul müdürü olduğu belirlenen S.Q. (40) hakkında fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından adli işlem başlatıldı.
*Fotoğraf temsilidir.
