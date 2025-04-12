Recep Ş. yönetimindeki yolcu otobüsü, Ankara-Samsun kara yolunun Kavak ilçesi çıkışında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen buğday yüklü TIR'a arkadan çarptı.

TIR çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile yolculardan Merve K., Reyhan K. ve Semih Y. yaralandı. Yaralılar Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Amasya yönü ulaşıma kapandı.

Trafik ekipleri, TIR'lar başta olmak üzere ağır tonajlı araçları güvenli alanlarda durdururken kışlık lastiği olmayan binek araç sürücülerinin ise yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.