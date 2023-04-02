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Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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AA

Yaşar Ali A. idaresindeki otomobil, İstanbul Caddesi Otogar Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs ile çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Yaşar Ali A. (69) ile araçlarda bulunan Nezahat A. (63), Emre A. (18), Umut A. (17), Mustafa Tarık D. (16) ve Eren K. (17), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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