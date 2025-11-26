Samsun - Düzce kaç kilometre? Samsun - Düzce arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Samsun-Düzce güzergahı, harita üzerinde basit bir çizgi gibi görünse de, aslında iki farklı coğrafi ve kültürel dünyayı birbirine bağlayan bir geçiştir. Bu seyahat, Samsun'un geniş ve modern Atakum sahilinden başlayarak, Canik Dağları'nın eteklerini tırmanır, İç Anadolu'nun yüksek platolarına (Havza, Merzifon) ulaşır ve oradan Türkiye'nin ana arteri olan E-80 (D-100) üzerinden batıya doğru uzun bir yolculuğa dönüşür. Bolu Dağı'nın eteklerine gelindiğinde ise, Karadeniz ikliminin yeniden hissedildiği, yeşilin her tonunu barındıran Düzce Ovası'na inilir. Bu yazıda, bu popüler ve stratejik rotayı, en hızlısı olan ana karayolundan, bir macera olan sahil yoluna kadar tüm alternatifleri, ulaşım seçenekleri ve yolculuğun kendisini zenginleştiren detaylarla birlikte ele alacağız.

SAMSUN - DÜZCE KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Samsun ile Düzce arasındaki mesafe, seçilen karayolu güzergahına göre iki dramatik farklı sonuç verir. Yolcuların önünde, biri hız ve verimlilik, diğeri ise manzara ve macera sunan iki ana rota bulunur.

En yaygın kullanılan, en hızlı, en mantıklı ve tüm otobüs firmalarının tercih ettiği ana güzergah olan iç yol (Havza - Merzifon - Gerede üzerinden) tercih edildiğinde, Samsun - Düzce kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık olarak 565 kilometredir. Bu rota, Samsun'dan güneye doğru kısa bir tırmanış yaparak, Türkiye'nin ana doğu-batı arteri olan D-100/E-80 karayoluna bağlanır ve yolculuğun büyük kısmı bu hızlı yol üzerinden gerçekleşir.

Ancak, bir "Karadeniz Sahil Turu" yapmak isteyen ve zaman sorunu olmayan bir gezgin, sahil şeridini (D010) takip etmeyi seçerse, bu mesafe muazzam bir şekilde artar. Sinop, Cide, İnebolu, Bartın ve Zonguldak üzerinden ilerleyen bu rota, yaklaşık 810 kilometre tutar. SAMSUN - DÜZCE ARASI MESAFE NE KADAR? Özel araçla seyahat etmeyi planlayanlar için Samsun - Düzce arası mesafe ne kadar sorusu, iki ana rotanın sunduğu farklı deneyimleri de içerir. Ana Güzergah (565 km): Havza - Merzifon - Gerede Rotası Bu rota, coğrafi olarak üç belirgin aşamadan oluşur. Yolculuk, Samsun merkezden güneybatı yönüne, D795 karayolu üzerinden başlar. Bu ilk 80-90 kilometrelik etap, Canik Dağları'na doğru bir tırmanıştır. Samsun'un nemli sahil iklimini geride bırakır, rakım kazanır ve Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde ilk duraklarından biri olan Havza'ya ulaşırsınız. Havza'dan sonra Amasya'nın Merzifon ilçesine varılır. Yolculuğun ikinci ve en uzun aşaması Merzifon'da başlar. Burada, Türkiye'nin ana arteri, tarihi İpek Yolu'nun modern versiyonu olan D-100/E-80 karayoluna (İstanbul-Ankara-Doğu yolu) bağlanılır. Bu noktadan itibaren, Gerede'ye kadar yaklaşık 280 kilometre boyunca, İç Anadolu platosunun yükseklerinde, düz ve hızlı bir yolda batıya doğru ilerlenir. Bu bölüm, manzaradan çok hız ve verimlilik odaklıdır; Tosya (pirinciyle meşhur) ve Ilgaz Dağı tüneli gibi önemli noktalardan geçilir.

Yolculuğun üçüncü ve son aşaması, Bolu'nun Gerede ilçesindeki devasa kavşakta başlar. Burası, D-100 karayolunun İstanbul (Düzce üzerinden) ve Ankara yönlerine ayrıldığı kritik bir noktadır. İstanbul yönüne (D-100) veya O-4 (TEM) otoyoluna girilerek, Bolu Dağı'na doğru ilerlenir. Bolu Dağı Tüneli'ni (O-4 üzerinden) veya eski, manzaralı dağı yolunu (D-100 üzerinden) kullanarak yapılan inişin hemen ardından, kendinizi yemyeşil Düzce Ovası'nda bulursunuz. SAMSUN - DÜZCE NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Samsun - Düzce ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, 565 kilometrelik ana güzergah baz alındığında dahi, seçilen araca göre farklılık gösterir. Özel Araçla seyahat edenler için bu 565 kilometrelik mesafe, hız limitlerine uyarak ve yol boyunca verilecek (Havza, Merzifon veya Gerede'de) makul molalarla birlikte, ortalama 6 saat 30 dakika ile 7 saat 30 dakika arasında kat edilebilmektedir. Bayram dönemleri veya yoğun tatil geçişlerinde, özellikle Gerede ve Bolu Dağı civarındaki trafik bu süreyi bir miktar uzatabilir. Otobüsle seyahat etmek ise en yaygın ve en ekonomik yöntemdir. Bu güzergah, İstanbul'dan başlayıp tüm Karadeniz'e (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize) giden otobüslerin ana rotasıdır. Bu nedenle, Samsun Otogarı'ndan günün hemen her saati Düzce'ye giden (veya Düzce'den geçen) bir otobüs bulmak mümkündür. Otobüs yolculuğu, verilen molalar ve güzergah üzerindeki duraklamalarla birlikte ortalama 8 ila 9 saat arasında sürmektedir.