        Samsun haberleri: 10 yaşındaki çocuğun yürek parçalayan ölümü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        10 yaşındaki çocuğun yürek parçalayan ölümü

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 5. sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki Miraç Köse, kolunu silaj makinesine kaptırdı. Babası tarafından 112 Acil ekiplerince hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 08:33 Güncelleme: 10.12.2025 - 08:33
        
        Samsun'da yürek yakan olay, Tekkeköy ilçesindeki Yeni Büyüklü Mahallesi'nde yaşandı. Miraç Köse (10), evlerin üst tarafındaki ahırın önünde bulunan silaj makinesine çalıştığı sırada kolunu kaptırdı.

        BABASI 112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

        AA'daki habere göre babasının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Köse'nin Büyüklü Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        #Samsun
        #Son dakika haberler
