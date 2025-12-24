Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Fuhuş operasyonu: 22 işletmeye işlem yapıldı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Fuhuş operasyonu: 22 işletmeye işlem yapıldı!

        Samsun'da, son 6 ayda fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda aralarında SPA merkezleri, masaj salonu ve apart otellerin de olduğu 22 işletme hakkında işlem yapıldı, 166 kişiye adli ve idari işlem uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 07:58 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:20
        Fuhuş operasyonu: 22 işletmeye işlem yapıldı!
        Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kamu sağlığını tehdit eden fuhuş faaliyetlerine yönelik 2025 yılının son 6 aylık döneminde denetim ve operasyonlar gerçekleştirildi.

        SPA VE MASAJ SALONLARINA BASKIN

        DHA'daki habere göre bu kapsamda ‘Fuhuşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama’ suçlarına karıştığı tespit edilen 20 spa ve masaj salonu ile 2 apart otel hakkında işlem yapıldı.

        166 KİŞİYE İŞLEM UYGULANDI

        Yapılan çalışmalar sonucu 166 kişiye adli ve idari işlem uygulanırken, söz konusu işletmeler hakkında Zührevi Hastalıklarla Mücadele Komisyonu kararı ve Mülki İdare Amirliği onayıyla geçici olarak faaliyetten men kararı verildi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kamu sağlığını ve toplumsal huzuru bozan hiçbir yapıya göz yumulmayacaktır. Denetimlerimiz aralıksız ve tavizsiz şekilde devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
