Okul bahçesinde katlanır potaya sıkışan 5 yaşındaki Metehan öldü

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Mehmet Can PEÇE/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, okul bahçesinde katlanıp, taşınabilir potanın aniden katlanmasıyla demir aksam arasında sıkışan Metehan Kerem Yılmaz (5) hayatını kaybetti.

Olay, dün Vezirköprü ilçesine bağlı Mezraa Mahallesi'ndeki Mezraa Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Metehan Kerem Yılmaz, evinin yakınında bulunan okulun bahçesinde oyun oynadığı sırada, katlanarak taşınabilir potanın aniden katlanması sonucu demir aksam arasında sıkıştı. Metehan, ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekibince ağır yaralı olarak Vezirköprü Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Vezirköprü Mehmet Can PEÇE

2022-12-09 11:44:44



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