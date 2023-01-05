Lise öğrencisi, okulda kardeşlerini görmeye gelen annesini öldürdü



Mehmet Can PEÇE/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da lise öğrencisi A.A.Ö. (17), ortaokulda eğitim gören 2 kardeşini görmek için okula gelen annesi Zerrin Büyük'ü (50) tabancayla vurarak öldürdü, onun erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi (52) de yaraladı. A.A.Ö. ile babası A.Ö. (47) gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Canik ilçesindeki Tevfik İleri Ortaokulu'nda meydana geldi. Bir süre önce A.Ö.'den boşanan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babalarında olan 2 çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitti. Annesinin kardeşlerini görmek için okula geldiğini öğrenen, ilçedeki bir lisede eğitim gören A.A.Ö. de okula geldi. A.A.Ö., yanındaki tabancayla okul binasında annesi Zerrin Büyük´e, ardından da bahçedeki Bilgin İ.'ye ateş edip, kaçtı. Yaralanan Zerrin Büyük ile Bilgin İ., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Zerrin Büyük, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Bilgin İ.'nin de sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay sonrası kaçan A.A.Ö. polis tarafından, suç aleti silahla evlerinde yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelinin babası A.Ö. de gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Canik Mehmet Can PEÇE

2023-01-05 17:04:24



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