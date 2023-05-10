Kızılırmak Deltası'nda 175 türden 165 bin kuş halkalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılırmak Deltası'nda 175 türden 165 bin kuş halkalandı

DHA

Kızılırmak Deltası'nda 175 türden 165 bin kuş halkalandı


Melih İlhan GÜN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırmalar Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalarda 175 türden 165 bin kuş halkalandı. Prof. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, 2002 yılından beri yaptığımız halkalama çalışmaları sonucunda 175 türden 165 bine yakın kuş halkaladık" dedi.
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti´nde OMÜ Ornitoloji Araştırmalar Merkezi görevlileri tarafından 2002 yılı itibarıyla başlatılan kuş halkalama çalışmaları sürüyor. Cernek Halkalama İstasyonu'ndaki çalışma kapsamında deltanın çeşitli bölgelerine yerleştirilen 40 ağda yakalanan kuşlar, istasyona getirilip halkalanıyor. Halkama çalışmasının temelinde ise kuşların göç biyolojisi, konaklama ekolojisi ve göç stratejilerini öğrenmek amaçlanıyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren OMÜ Ornitoloji Araştırmalar Merkezi görevlisi Prof. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, "Kızılırmak Deltası'ndaki Halkama İstasyonu'nda çalışmalarımıza 2002 yılının ilkbaharında başladık. Pandemi nedeniyle zoraki bir ara verdik ama onun dışında her sezon ilkbaharda 15 Mart ve 30 Mayıs, sonbaharda ise 15 Ağustos ve 30 Ekim tarihleri arasında kuş halkama çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Halkama her bir kuşa takılan metal lisanlı bir halka. Kuşların ölçümleri yapılıyor ve bunlar kuşlara yerleştiriliyor. Bu halkalarda her bir kuşa özel numara var, nasıl bizim TC kimlik numaramız var ise o numara da kuşa özgü oluyor. Bu numaraların özelliği başka ülkelerde halkalama çalışması yapan kişiler için o kuşları yakalama imkanı sunuyor. Bu şekilde biz kuşların ne zaman, nerede ve nereye göç ettiklerini öğrenmiş oluyoruz" dedi.
Yakaladıkları her kuşu ölçtüklerini dile getiren Prof. Dr. Yavuz, "Her kuşu tek tek ölçüyoruz, yaşına, cinsiyetine ve ağırlığına bakıyoruz. Bu sayede yakalanan kuşlar tekrar yakalanabiliyor. Bu durumda değişen özellikleri gözlemleyebiliyoruz. Biz burada her kuşun göç biyolojisi, konaklama ekolojisi ve göç stratejisini çalışıyoruz. Genel olarak kuşların göçlerini anlamaya çalışıyoruz. 'Hangi kuş nereden geliyor, hangi tarihler arasında ne yoğunlukta geliyor' diye gözlemliyoruz. Bütün bunlar uzun vadede izlendiği zaman farklı sonuçlar elde ediliyor. Sonuçta her yıl veriler değişiklik gösteriyor. Bazı türlerin daha geç, bazı türlerin daha erken geldiğini gözlemliyoruz. Bu da çalışmalarımızın uzun vadede yapılması gerektiğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
'HALKALAMADA YENİ KUŞ TÜRLERİ KEŞFETTİK'
Dönemler içinde farklı kuş türlerini yakaladıklarını ve Türkiye için keşfedilmemiş yeni türleri halkama çalışmalarında kayıt altına aldıklarını belirten Prof. Dr. Yavuz, şunları söyledi:
"İlkbahar ve sonbahar göçleri değişiklik gösteriyor. Sonbahar döneminde göçler biraz daha yoğun oluyor. Sonbaharda daha fazla kuş türü yakalıyoruz. İlkbaharda 2 bine yakın, sonbaharda ise 8 ile 10 bin arasında kuş yakalıyoruz. 2002 yılından bu yana yaptığımız çalışmalar sonucunda 175 türden 165 bin kuş halkalaması yaptık. Bakıldığı zaman iyi bir rakam gerçekten. Türkiye için yeni kayıtlarımız var, Küçük Sarıbacak gibi türler sadece halkalama çalışmaları sırasında burada kaydedildi. Halkalama sırasında yeni türler de keşfedebiliyoruz. Bunun yanı sıra halkalama çalışması yaptığımız ve sonrasında göç eden kuşlar İsrail'de, Ürdün'de, Mısır'da, Ukrayna'da, Finlandiya'da tekrar yakalandı. Bunları da biz gözlemleyebiliyoruz. Mesela 1 yalıçapkını kuşu biz halkaladıktan 3 gün sonra Mısır'da yakalandı. Bunun gibi geri bildirimler vasıtasıyla kaç günde ne kadar mesafe gitmiş, nereye göç etmiş gibi soruların da cevaplarını alıyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Melih İlhan GÜN
2023-05-10 12:30:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazaya müdahale eden polis aracına otomobil çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kazaya müdahale eden polis aracına otomobil çarptı: 3 ...
Samsun'da kazaya müdahale eden polis aracına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da kazaya müdahale eden polis aracına çarpan ...
19 Mayıs ilçesinde SCORE Projesi Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 19 Mayıs ilçesinde SCORE Projesi Toplantısı yapıldı
19 Mayıs ilçesinde Çandır Mahallesi Köy Konağı açıldı
YEREL HABERLER 19 Mayıs ilçesinde Çandır Mahallesi Köy Konağı açıldı
19 Mayıs Sandık Kurulu Eğitim Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 19 Mayıs Sandık Kurulu Eğitim Toplantısı yapıldı
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi ...
Alaçam'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Alaçam'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da esnafla bir araya geldi
Çarşamba'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Çarşamba'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ...
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Geylan, Samsun'da konuştu:
YEREL HABERLER Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Geylan, ...
Samsun'da iş yerindeki yangında 3 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Samsun'da iş yerindeki yangında 3 kişi dumandan ...
Bakan Muş, Samsun'da iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Muş, Samsun'da iş insanları ve STK ...
Terme'de 20 milyon liralık yatırım ihalesini kazanan firma ile sözleşme imzalandı
YEREL HABERLER Terme'de 20 milyon liralık yatırım ihalesini kazanan ...
Samsun'da minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü ...
Samsun'da kamyonetle çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücüye adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonetle çarptığı kadının ölümüne neden ...
AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi:
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da şehit yakınları ve ...
Hüseynova: Tüm Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçileceğine inanıyor (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Hüseynova: Tüm Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ...
Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da iş insanları ve STK ...
Samsun'da jandarma kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi
YEREL HABERLER Samsun'da jandarma kırsalda yaşayan öğrencilere ...
Hüseynova: Tüm Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçileceğine inanıyor
YEREL HABERLER Hüseynova: Tüm Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ...
MS Kampı'na 150 hasta katıldı
YEREL HABERLER MS Kampı'na 150 hasta katıldı
Samsun'da hırsızlıktan hükümlü bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da hırsızlıktan hükümlü bir kişi yakalandı
Alaçam'da "Kur'an Okumaya Geçiş ve Taç Giyme Töreni" düzenlendi
YEREL HABERLER Alaçam'da "Kur'an Okumaya Geçiş ve Taç Giyme Töreni" ...
Vakıf Haftası bu yıl "Emanetin Elçileri" temasıyla kutlanıyor
YEREL HABERLER Vakıf Haftası bu yıl "Emanetin Elçileri" temasıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.