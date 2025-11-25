Samsun'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Samsun'un Havza ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.
Aramada araçta 2 ruhsatsız tabanca bulundu.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak, adli işlem başlatıldı.
