        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Yakakent'te Çamgölü Mesire Alanı'nda yenileme çalışmaları başladı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde Çamgölü Mesire Alanı'nda yenileme ve genişlitme çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 13:44 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:44
        Yakakent'te Çamgölü Mesire Alanı'nda yenileme çalışmaları başladı
        Samsun'un Yakakent ilçesinde Çamgölü Mesire Alanı'nda yenileme ve genişlitme çalışmaları başladı.

        Geçtiğimiz aylarda yapılan ihale ile özel bir firmaya devredilen alanda yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal donatılar, yürüyüş yolları, piknik alanları, çocuk oyun grupları, çevre düzenlemeleri ile bungalov evler, restoran ve otel gibi tesislerin yenilenmesi planlanıyor.

        Firma yetkilisi Ersin Arslan, "Projemiz tamamlandığında Çamgölü Mesire Alanı, ilçe halkı ve ziyaretçiler için daha modern ve kullanışlı bir alan haline gelecek. Burası bölgenin önemli bir destinasyon ve yaşam-rekreasyon merkezi olacak. Çalışmalarımızı planlanan takvime uygun şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

