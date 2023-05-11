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Okulda annesini öldürüp, erkek arkadaşını yaralayan sanığın babası: Ben azmettirmedim

DHA

Okulda annesini öldürüp, erkek arkadaşını yaralayan sanığın babası: Ben azmettirmedim


Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, annesi Zerrin Büyük'ü (49) tabancayla başından vurarak öldüren, yanındaki erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi (56) de ağır yaralayan A.A.Ö.'nün (17) yargılandığı davada babası Ali Ö. (47), mahkemedeki savunmasında, "Ben kesinlikle oğlumu bu suçları işleme konusunda azmettirmedim. Üzerine atılmış olan suçları işleyeceğinden haberim yoktu. Olaya ilişkin savunmam bundan ibarettir" dedi.
Olay, 5 Ocak'ta Canik ilçesi Tevfik İleri Ortaokulu'nda meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için okula gitti. Okul yönetimi de babaları Ali Ö.'yü telefonla arayıp, annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirdi. Durumdan haberdar olan büyük oğlu A.A.Ö., okula gidip annesi Zerrin Büyük'ü başından, yanında bulunan erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi ise başından ve göğsünden tabancayla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zerrin Büyük, kurtarılamadı.
Olay sonrası A.A.Ö ve babası Ali Ö., evlerinden yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.A.Ö. tutuklandı, babası Ali Ö.´ye ise ev hapsi verildi.
'BEN KESİNLİKLE OĞLUMU BU SUÇLARI İŞLEME KONUSUNDA AZMETTİRMEDİM'
Bugün görülen duruşmada, sanık olarak dosyaya dahil edilen A.A.Ö.'nün babası Ali Ö. yaptığı savunmada, "Olaydan 1 yıl önce Zerrin´den ayrıldım. Çocukların hepsi onda kaldı ve anlaşmalı olarak boşandık. Beni çok kez aldattı ama aile büyükleri araya girdiğinden dolayı barıştık. Sonra tekrar boşandık, çocuklar Zerrin´de kalıyordu. Boşandığımızda çocuklar ondayken başka biriyle olmayacağına söz vermişti ama sözünü tutmadı. Çocuklarımı almak için dava açtım. Bu zamandan olayın yaşandığı tarihe kadar Zerrin beni rahatsız etti. Bana ulaşamayınca A.A.Ö.´yü aramaya başladı. Hatta maktul kendi oğluna karşı 2 kez uzaklaştırma cezası aldı. Olayın yaşandığı gün velayet davamız vardı. Avukatıma sorduğumda bana gitmemin gerekli olmadığını söyledi. Oğlum bu sırada benden önce adliyeye gitmiş. Beni arayınca 'mahkemeye değil eve gidelim' dedim ve eve gidiyorduk. Bu esnada oğlumu annesi aradı. Oğlum telefonla konuşurken benim yanımdan uzaklaştı. Telefonu kapattıktan sonra annesinin aradığını söyledi ve eve gittik. Çocukların paydos vakti yaklaşıyor diye çıktım. Okulun dışında biraz durdum ve sigara içtim. Bu sırada çocukların öğretmeni aradı, bana annesiyle yanında birinin daha olduğunu söyleyerek okula geldiklerini belirtti. Görüşmek istediklerini söyleyince 'görüştürmeyin' dedim. Telefonu kapatınca okula gittim, müdür yardımcısıyla görüşmek istedim. Kapısını araladım ama telefon görüşmesi yapıldığını görünce girmedim, dışarı çıktım. Oğlum beni aradı. Nerede olduğumu sorunca, dışarda çocukları beklediğimi söyledim. Annesinin de çocukları görmeye geldiğini söyledim. Oğlum 'tamam kapat' dedi. Bir süre sonra oğlumu gördüm, okula koşa koşa gidiyordu. Yanıma çağırdım. 'Benimle birlikte dur' dedim. Oğlum normal bir şekilde yanımdan ayrılıp okula girdi. Biraz sinirliydi, elinde ve belinde silah görmedim. Zaten üstünde mont vardı. Arkasından yetişemedim, sonra silah sesi geldi. Ben arkasından yetiştiğimde zaten müdürün odasından çıkmıştı. Koridorda karşılaştık. Elinde silah olduğunu o zaman fark ettim. Ben de hemen oğlumu alıp eve gittim. Evdeyken emniyeti aradım, durumu bildirdim. Silah babamdan kalma bir silahtı. Kilitli bir yerdeydi. Ben kesinlikle oğlumu bu suçları işleme konusunda azmettirmedim. Üzerine atılmış olan suçları işleyeceğinden haberim yoktu. Olaya ilişkin savunmam bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.
'HİKAYE ANLATIR GİBİ ANLATTI'
Olayda ağır yaralanan Zerrin Büyük´ün erkek arkadaşı Bilgin İ. ise verdiği ifadede, "Ben daha önceden yaralandığım için hastanede polis ifade verdim. Ali hikaye anlatır gibi anlattı. Kesinlikle ifadelerini kabul etmiyorum. Ben her ikisinden de şikayetçiyim. Olaydan yaklaşık 30 yıl önce Ali ve Zerrin ile aynı iş yerinde çalışıyorduk. Ali ile Zerrin´in evliliği sırasında Zerrin ile bir ilişkim yoktu. Boşandıktan sonra kendisiyle görüşmeye başladım. Ben bahçede bulunduğum esnada orası kalabalıktı. A.A.Ö., yanıma gelip `Bana bak´ dedi ve ben de baktım. Hemen bana ateş etti. Olay anında kendisiyle bir konuşmam olmadı. Ali oğlunun arkasından koşmadı. Binanın içerisine yürüyerek girdi" diye konuştu.
'YAPTIKLARIMDAN ÇOK PİŞMANIM'
Duruşmada savunma yapan sanık A.A.Ö. ise "Babamın savunması doğrudur. Kesinlikle olayla bir ilgisi yok. Olay anında Bilgin ile aramda konuşma geçmedi. Olayı işlememin sebebi daha önceden sürekli beni rahatsız etmesi ve kardeşlerimi kaçıracağını düşündüğüm içindir. Yaptıklarımdan çok pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, müşteki ve sanıkları dinlemesinin ardından, sanık Ali Ö.'nün ev hapsi cezasının değiştirilip adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, A.A.Ö.'nün ise tutukluluk kararının devamına karar verildi. Heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-05-11 19:25:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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