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Bakan Muş: Kamuoyu yoklamalarında rahat olmayanlar siyasal mühendisliğe ihtiyaç duyar

DHA

Bakan Muş: Kamuoyu yoklamalarında rahat olmayanlar siyasal mühendisliğe ihtiyaç duyar


Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ne oldu ne bitti bilemiyorum ama biz kendi işlerimize bakıyoruz. Milletimizle kurduğumuz diyaloğa bakıyoruz. Biz kamuoyu yoklamalarında rahatız. Rahat olmayanlar siyasal mühendisliğe ihtiyaç duyar" dedi.
Seçim çalışmalarını sürdürdüğü Samsun'da gazeteciler ile bir araya gelen Ticaret Bakanı ve AK Parti milletvekili adayı Mehmet Muş, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Seçimi ilk turda rahat bir şekilde alacaklarını iddia eden Bakan Muş, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili soruya, "Biz işimize bakıyoruz" diyerek, şunları söyledi:
"Biz siyaseti milletimizle, doğrudan yapıyoruz. Kimler devreye girdi, ne oldu, nasıl bir siyasal mühendislik çalışmaları yapıldı, onu bilmiyorum. Ama bildiğim bir tek şey var, biz bu tip siyasal mühendislik işleri içerisinde olmadık. Toplum mühendisliği içerisine hiçbir zaman girmedik. Bir şeyler yapıldığı aşikar. Ne oldu ne bitti bilemiyorum ama biz kendi işlerimize bakıyoruz. Milletimizle kurduğumuz diyaloga bakıyoruz. Biz kamuoyu yoklamalarında rahatız. Rahat olmayanlar siyasi mühendisliğe ihtiyaç duyar. Biz rahat bir şekilde seçimi ilk turda alacağımızı görüyoruz. Bunu bizim gördüğümüz gibi diğerleri de görüyor. Siyasal mühendislik çalışmaları hiçbir zaman tutmaz. Biz kendi işimize bakmaya devam ediyoruz. Türkiye'yi büyütmenin derdindeyiz, millete verdiğimiz sözün gereğini yapmanın derdindeyiz." 
'DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULMAMIZ LAZIM'
Türkiye'nin en önemli probleminin cari açık olduğunu söyleyen Bakan Muş, "Türkiye OECD içerisinde en çok büyüyen ülkelerden bir tanesi. Bu önemli bir başarı, büyümede kriterdir. Türkiye seçimden sonra büyümeye devam edecektir. Türkiye'nin 254 milyar dolar mal ihracatı var, 100 milyar dolar da hizmet ihracatı var. Yani toplam 354 milyar dolar. Cari açık enerjide dışa bağımlılıktan kaynaklanıyor. Enerjiye geçen yıl 100 milyar dolar ödedik. Enerji konusunda şu anki duruşumuzu sergileyeceğiz. Türkiye'yi bu cari açıktan ve dışa bağımlılıktan kurtarmamız lazım. Türkiye önü açık bir ülke. Türkiye'yi cari açıktan kurtardığımızda, dış şoklara karşı çok daha dayanıklı hale gelecektir. 2019 senesinde biz cari fazla verdik, 2020 yılında pandemi geldi. 2019 ve öncesi 10 yılı aldığınızda ortalama enerjiye ödediğimiz para, 35-40 milyar dolar civarında. 2021'de 51 milyar dolar oldu, 2022'de 100 milyar dolar oldu. Bu bizi cari açık konusunda ciddi anlamda zorladı. Seçimden sonra herhangi bir sürpriz olamayacak. Dolar uçacak, şu olacak bu olacak gibi bir propaganda sürekli pompalanıyor. Sürekli bir algı oluşturuluyor. Bu da insanların tüketimini arttırıyor. Tüketimi öne çekiyor. Daha fazla tüketim, daha fazla cari açık demek. Dolayısıyla sakin olmak lazım. Türkiye, üretme kabiliyeti olan bir ülke. Dünya üzerinde olan belirsizlik bizi de ister istemez yoruyor, sıkıntıya sokuyor" ifadelerini kullandı. (DHA)   DHA-Politika Türkiye-Samsun Ersin DEMİR
2023-05-11 19:51:13

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