Samsun´un Ladik ilçesinde sel: 1 ölü (2)

Dışişleri Bakanı kim oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SELE KAPILAN BİR KİŞİ ÖLDÜ

Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Alıçlı Mahallesi'nde etkisini gösteren sağanak yağmur sele neden oldu. Birçok hayvanın öldüğü sel sırasında, hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybederek düşen Şükrü Köksal, taşkınla birlikte sürüklendi. Köylülerin çabaları sonucu sel sularının içerisinden çıkarılan Köksal hayatını kaybetti. (DHA)Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Ladik Emre ÖNCEL

2023-06-05 00:49:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.