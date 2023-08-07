Samsun'da tarım aracı patpat şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ AYVACIK (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde patpat olarak adlandırılan tarım aracı, yola aniden çıkan köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Ayvacık ilçesi Orta Mahalle Atatürk Bulvarı´nda meydana geldi. Asım Beşikçi idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, seyir halindeyken, iddiaya göre yola aniden köpek çıktı. Sürücüsünün ani manevrasına rağmen tarım aracı köpeğe çarptıktan sonra savrularak şarampole yuvarlandı. 30 metre yükseklikten yuvarlanan aracın üzerinde bulunan 6 kişi çevreye savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Asım Beşikçi ile birlikte araçta bulunan Resul Beşikçi, Emine Aydağ, İpek Aydağ, Türkan Aydağ ve Efe Beşikçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ayvacık Devlet Hastanesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Türkan Aydağ, kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi´nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Ayvacık Mehmet Emin COŞKUNDERE

2023-08-07 22:55:36