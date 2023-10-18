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        Samsunspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

        Samsunspor,Süper Lig'in 9'uncu haftasında 22 Ekim Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına Antalya´da yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:11 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:15
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        Samsunspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
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        Samsunspor,Süper Lig'in 9'uncu haftasında 22 Ekim Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına Antalya´da yaptığı antrenmanla devam etti.

        Milli maçlar nedeniyle Antalya´da kamp yapan Samsunspor, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sabah yapılan antrenmanda oyuncular ısınma hareketleri, pas çalışması, dar alan oyunu ve koşu çalışması yaptı. Antrenmanda oyuncuların neşeli hareketleri dikkat çekti.

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