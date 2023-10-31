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        TIR, alev alev yandı

        SAMSUN'daseyir sırasında alev alan TIR'daki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında TIR, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:46 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:50
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        TIR, alev alev yandı
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        SAMSUN'daseyir sırasında alev alan TIR'daki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında TIR, kullanılamaz hale geldi.

        Kavak ilçesi Mahmutlu Mahallesi Samsun-Ankara kara yolunda, A.Y.'nin kullandığı TIR'ın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. A.Y., TIR'ı emniyet şeridine park ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin sardığı TIR'a müdahale ederek yangını söndürdü. TIR, kulllanılamaz hale geldi. 

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