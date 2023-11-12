Polisin durdurduğu araçtan sahte polis kimliği ve muhabir kartı ile telsiz çıktı SAMSUN'unYakakent ilçesinde uygulama sırasında durdurulan B.Ş'nin aracında, sahte polis kimliği, sahte muhabir kartı ve el telsizi çıktı. B.Ş. hakkında özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma, özel belgede sahtecilik suçlarından işlem yapıldı.

SAMSUN'unYakakent ilçesinde uygulama sırasında durdurulan B.Ş'nin aracında, sahte polis kimliği, sahte muhabir kartı ve el telsizi çıktı. B.Ş. hakkında özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma, özel belgede sahtecilik suçlarından işlem yapıldı.

Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü, şok uygulama yaptı. Uygulama sırasında B.Ş. (39) idaresindeki otomobil ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, 3 sahte polis kimliği ve basın kartı, 1 polis telsizi, sahte muhabir kartı, Polis Emeklileri Derneği tanıtım kartı ele geçirildi. Daha önce özel belgede sahtecilik, görevi yaptırmamak için direnme, iki kez dolandırıcılık, kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanma gibi 9 farklı olayda kaydı bulunan B.Ş. hakkında özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma özel belgede sahtecilik suçlarından işlem yapıldı.