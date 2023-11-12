Davutoğlu: İçişleri Bakanı, eski bakanın temaslı olduğu suç örgütlerini temizleye temizleye bitiremiyor GELECEKPartisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "İçişleri Bakanı, eski bakanın temaslı olduğu suç örgütlerini temizleye temizleye bitiremiyor. Peki şunu da kimse sormuyor. Onlar nerede türedi?" dedi.

GELECEKPartisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "İçişleri Bakanı, eski bakanın temaslı olduğu suç örgütlerini temizleye temizleye bitiremiyor. Peki şunu da kimse sormuyor. Onlar nerede türedi?" dedi.

Gelecek Partisi´nin Samsun Olağan Kongresi´ne Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Siyasi İşler Başkanı Ayhan Sefer Üstün, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin dünya suç örgütleri endeksinde 14´üncü sırada olduğunu belirterek, "Allah göstermesin yakında 10´unculuğa da gireriz. Çünkü enflasyon çok kötü. İçişleri Bakanı eski bakanın temaslı olduğu suç örgütlerini temizleye temizleye bitiremiyor. Peki şunu da kimse sormuyor. Onlar nerede türedi. Siz nasıl bir bataklık ürettiniz ki, o bataklıkta bırakın sivrisinekleri, yarasa türedi. Milletin kanını emen yarasalar türedi. Şimdi anlıyor musunuz, niçin ben `siyasi ahlak, siyasi ahlak, siyasi ahlak´ dedim. Çünkü siyasi ahlakın olmadığı yerde çete olur. Çünkü siyasi ahlakın olmadığı yerde rüşvet olur. Çünkü siyasi ahlakın olmadığı yerde ekonomik kaynaklar tüketilir. Böyle bir rezalet görülmedi" diye konuştu.

'GAZZELİLER HAKLIDIR'

Gazze olayı olduktan hemen sonra bir tavır ortaya koyduklarını belirten Ahmet Davutoğlu, "Gazze´nin bütün tarihlerini bilen bir tarihçi olarak, açık ve net tavrımı koydum. Gazzeliler haklıdır. İşgal altında olan bir topluluğa ayağa kalkma diyemezsin. 75 yıldır dar bir alana sıkıştırılmış, yüzde 70-80´i baba topraklarından sürülmüş bir halka sus diyemezsiniz. Mescid-i Aksa inim inim inlerken ve Mescid-i Aksa´da İsrail postalları girmişken aylardır İslam dünyasının liderleri susmuş olabilirler ama Gazze halkına sus diyemezseniz. Netenyahu, BM Kurulunda bir harita gösterip Filistinlilere siz yoksunuz burası bütünüyle İsrail dediğinde dün Riyad´da toplanan liderler sessiz kalmış olabilir ama babasını, atasını Gazze toprağında şehit vermiş Gazze´nin çocukları sessiz kalmazlar, kalmadılar. Ben de onlara istiklal şehrinden selamlar gönderiyorum. 2 gün önce 9 Ekim´de şunlar şunlar yapılsın diye 12 maddelik bir açıklama yaptım. Sonra hükümete çağrıda bulundum. İslam İşbirliği Teşkilatı´nı derhal toplantıya çağırın diye. Tam 18 gün Erdoğan´dan ve hükümetten bir ses çıkmadı. 18 gün sadece seyrettiler. Sadece miting yapıldı. Mitinge katılanlara Allah razı olsun derim. Ama icraat yapmak yerine miting yapanlara da yazıklar olsun derim" dedi.

Konuşmaların ardından tek liste ile girilen seçimde başkanlığa mevcut başkan Mustafa Yeşilyurt seçildi.