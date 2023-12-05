Kazada ölen baba- oğul toprağa verildi

SAMSUN´unKavak ilçesinde yolcu otobüsüne çarpan otomobilde hayatını kaybeden Hasan Camcı (61) ile oğlu Oğuzhan Camcı (33) toprağa verildi.

Kaza, dün Kavak ilçesi Üçhanlar mevkisinde meydana geldi. Hasan Camcı´nın kontrolünü yitirdiği 55 LF 977 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Murat Ateş idaresindeki 60 TY 636 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. İkiye bölünen otomobilin sürücüsü Hasan Camcı ve oğlu Oğuzhan Camcı hayatını kaybetti. Otobüsteki Ömer Faruk Durdu (21), Belgin Havsa Sarı (19) ve Ahmet Utku Çolak (19) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Hasan Camcı ve oğlu Oğuzhan Camcı bugün İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi´nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Oğuzhan Camcı´nın yakın zamanda 2´nci kez baba olduğu ve babası Hasan Camcı ile birlikte boyacılık yaptığı öğrenildi.