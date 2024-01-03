Uzman çavuş evinde ölü bulundu

SAMSUN´un Kavak ilçesindeki cezaevinde görevli uzman çavuş Kerim Y. (25) evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´nda görevli uzman çavuş Kerim Y.´nin mesaiye gelmemesi üzerine arkadaşları merak edip evine gitti. Kapıyı açan olmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirildi. Ekipler, kapıyı açtıklarında uzman çavuşu karnından vurulmuş halde ölü buldu. Yapılan incelemenin ardından kerim Y.'nin cenazesi otopsisi için morga götürüldü. Olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu yapılan incelemenin ardından belli olacak.