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        Uzman çavuş evinde ölü bulundu

        SAMSUN´un Kavak ilçesindeki cezaevinde görevli uzman çavuş Kerim Y. (25) evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:34 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:34
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        Uzman çavuş evinde ölü bulundu
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        SAMSUN´un Kavak ilçesindeki cezaevinde görevli uzman çavuş Kerim Y. (25) evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

        Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´nda görevli uzman çavuş Kerim Y.´nin mesaiye gelmemesi üzerine arkadaşları merak edip evine gitti. Kapıyı açan olmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirildi. Ekipler, kapıyı açtıklarında uzman çavuşu karnından vurulmuş halde ölü buldu. Yapılan incelemenin ardından kerim Y.'nin cenazesi otopsisi için morga götürüldü. Olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu yapılan incelemenin ardından belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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