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        Samsun'da, 12,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

        SAMSUN'da, 12,5 yıl hapis cezası ile aranan H.C. jandarma tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 11:32 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:35
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        Samsun'da, 12,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        SAMSUN'da, 12,5 yıl hapis cezası ile aranan H.C. jandarma tarafından yakalandı.

        Kavak ilçesinde, 'Çocukları Fuhşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.C.'nin ilçeye geleceği bilgisini alan ekipler harekete geçti. Kavak Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından otomobiliyle ilçeye girdiği tespit edilen H.C., operasyonla yakalandı. H.C., bugün adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanıp, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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