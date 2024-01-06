Samsun'da, 12,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı SAMSUN'da, 12,5 yıl hapis cezası ile aranan H.C. jandarma tarafından yakalandı.

SAMSUN'da, 12,5 yıl hapis cezası ile aranan H.C. jandarma tarafından yakalandı.

Kavak ilçesinde, 'Çocukları Fuhşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.C.'nin ilçeye geleceği bilgisini alan ekipler harekete geçti. Kavak Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından otomobiliyle ilçeye girdiği tespit edilen H.C., operasyonla yakalandı. H.C., bugün adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanıp, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.