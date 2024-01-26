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        Kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren hükümlü, 20 yıl sonra cinayeti işlediği mahallede yakalandı

        SAMSUN'da, 2004 yılında kayınvalidesi ve kayınpederini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle, müebbet hapisle aranan firari hükümlü Ahmet Güngör (45), 20 yıl sonra cinayeti işlediği ilçede yakalanıp cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:19 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:20
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        Kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren hükümlü, 20 yıl sonra cinayeti işlediği mahallede yakalandı
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        SAMSUN'da, 2004 yılında kayınvalidesi ve kayınpederini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle, müebbet hapisle aranan firari hükümlü Ahmet Güngör (45), 20 yıl sonra cinayeti işlediği ilçede yakalanıp cezaevine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ağustos 2004'te Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde kayınvalidesi Nuran Salkut (47) ve kayınpederi İbrahim Salkut'u (50) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet ile 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Güngör yakalayıp gözaltına aldı. 20 yıl sonra, cinayeti işlediği mahallede yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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